Elmas: "A Napoli sono diventato uomo! Tornare qui è come tornare a casa, voglio dare tutto"

Le Interviste  
Elmas: A Napoli sono diventato uomo! Tornare qui è come tornare a casa, voglio dare tutto

Le prime dichiarazioni ufficiali di Eljif Elmas ai microfoni della SSC Napoli.Â 

Provo unâ€™emozione unica. Con questa maglia ho vissuto la gioia piÃ¹ bella della mia carriera che Ã¨ stato lo scudetto. Per me Napoli Ã¨ speciale, qui sono diventato uomo e ho capito cosa vuol dire vestire la maglia Azzurra. Una sensazione unica, câ€™Ã¨ gente che vive per questa maglia e io metterÃ² tutto me stesso, come fatto anche in passato, per restituire lâ€™amore dei tifosi.

Entrare al Maradona Ã¨ qualcosa di emozionante. La spinta dei tifosi, il viaggio verso lo stadio Ã¨ qualcosa di unico. La passione dei tifosi Ã¨ travolgente e il loro supporto mi ha aiutato molto negli anni scorsi. Tornare a Napoli Ã¨ come tornare un poâ€™ a casa. Qui ho tanti amici e rivedrÃ² persone care. Voglio ripagare in campo lâ€™affetto dei tifosi che in questi due anni lontano da Napoli non Ã¨ mai mancato.

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
Back To Top