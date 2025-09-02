Elmas: "A Napoli sono diventato uomo! Tornare qui è come tornare a casa, voglio dare tutto"

Le prime dichiarazioni ufficiali di Eljif Elmas ai microfoni della SSC Napoli.Â

Provo unâ€™emozione unica. Con questa maglia ho vissuto la gioia piÃ¹ bella della mia carriera che Ã¨ stato lo scudetto. Per me Napoli Ã¨ speciale, qui sono diventato uomo e ho capito cosa vuol dire vestire la maglia Azzurra. Una sensazione unica, câ€™Ã¨ gente che vive per questa maglia e io metterÃ² tutto me stesso, come fatto anche in passato, per restituire lâ€™amore dei tifosi.

Entrare al Maradona Ã¨ qualcosa di emozionante. La spinta dei tifosi, il viaggio verso lo stadio Ã¨ qualcosa di unico. La passione dei tifosi Ã¨ travolgente e il loro supporto mi ha aiutato molto negli anni scorsi. Tornare a Napoli Ã¨ come tornare un poâ€™ a casa. Qui ho tanti amici e rivedrÃ² persone care. Voglio ripagare in campo lâ€™affetto dei tifosi che in questi due anni lontano da Napoli non Ã¨ mai mancato.