"E' più forte lui!", Trombetti: "Ieri ho sentito una bestemmia da Bacconi su Osimhen"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto prof. Guido Trombetti, editorialista Il Mattino: "Il Napoli ha fatto un grande primo tempo. Qualcuno mi deve spiegare come si è legato improvvisamente a Mazzarri, chiunque ha avuto un ruolo direttivo sa che il 90% del funzionamento di una struttura dipende dal rapporto che stabilisci con i collaboratori. Garcia è un personaggio Pirandelliano. Real Madrid? Una straordinaria vetrina e i giocatori faranno a cazzotti per la titolarità . Però poi ci attende l’Inter che può essere determinante. Comunque, voglio aprire una parentesi: più passano le giornate, più mi convinco che la perdita di Kim è stata essenziale. Ieri sera ho sentito a Bacconi che Lautaro è più forte di Osimhen: una bestemmia. È il primo anno che Lautaro si esprime così, ma né l’Inter né la Juve sono avvicinabili al Napoli dello scorso anno. Ad ogni modo, De Laurentiis ha fatto bene a scegliere Mazzarri. Spero che faccia crescere Kvara, io credo che non può giocare inchiodato sulla fascia e il gol fatto sabato è stato un bel gesto".