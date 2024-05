CorSera - Napoli, s'allontana l'ottavo posto: ecco quanti punti mancano alla Fiorentina per blindare il posto

Ultime notizie SSC Napoli - La corsa alla Conference League è ormai quasi definitivamente compromessa per la squadra di Calzona, lo spiega l'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera:

"Fiorentina-Napoli chiudono senza farsi male una partita divertente nelle sue imperfezioni. Un 2-2 che lascia aperta la corsa all’ottavo posto, lo strapuntino dell’Europa, a cui è iscritto anche il Torino. La squadra viola, nell’ultima di Italiano al Franchi senza però i saluti, perde l’occasione di chiudere il conto. Match point fallito. Quella di Calzona, che non vince da 6 partite, perde invece l’occasione di sorpassare i viola e mettersi in una posizione di vantaggio. La Fiorentina è padrona del proprio destino, ha due punti e una partita in più da giocare (il recupero con l’Atalanta il 2 giugno) rispetto agli azzurri. Ai viola mancano due punti per arrivare al traguardo nell’ipotesi in cui il Toro riesca a farne 6".