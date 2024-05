Offerti 40 milioni per Sudakov, De Laurentiis ci riprova

Calciomercato Napoli - Il Napoli vuole rivoluzionare tutto e fare grandi cose in vista del futuro. Per questo De Laurentiis punta sui migliori giovani talenti in circolazione e ora occhio a Sudakov.

Calciomercato Napoli: Sudakov il sogno di ADL

Lo Shakhtar chiede 50 milioni per Sudakov, De Laurentiis ne offrì 40 milioni in passato e ora vuole riprovarci secondo il Guerin Sportivo. A decidere del suo futuro sarà Rinat Akhmetov, l’oligarca più influente del Donbass e proprietario dello Shakhtar.

Il possibile futuro di Georgiy Sudakov, mezzala di ventuno anni, dello Shakhtar può essere in un top club d'Europa. Calciatore dai colpi geniali di destro e di sinistro, 17 gol e 15 assist in 94 partite. L’ha cercato la Juve, De Laurentiis vuole portarlo a Napoli, la Premier lo corteggia e lo Shakhtar chiede 50 milioni. Due modelli: Foden e Barella. Un idolo: Modric.