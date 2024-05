Corbo: "De Laurentiis non può più sbagliare, è al capolinea, da lui un segnale da presidente scosso dagli insuccessi"

Calciomercato Napoli - Antonio Corbo, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Sono sereno perchè credo che De Laurentiis non possa più sbagliare, è arrivato al capolinea. Non può commettere gli stessi errori dell'anno scorso, ci vorrebbe un minimo di umiltà. Lui ha poggiato il suo successo su una buona base di autostima e di creatività, ma quest'anno gli è andata male. Voleva inventarsi uno stadio a Bagnoli e quello è stato un segnale di un presidente scosso dagli insuccessi. Se posso suggerirgli una linea guida è quella di seguire la normalità e di fidarsi delle persone competenti. Non sono per niente prevenuto nei confronti del presidente e mi auguro di poterlo elogiare presto.

Il mio giudizio su Manna è positivo, è stato assunto e scelto da Chiavelli che preferisce i bilanci al campionato o ai grandi successi. E' un uomo di conti e di bilanci in regola. Ogni tanto però in economia si è vincenti se si è audace. Sul nuovo allenatore sono fiducioso per Gasperini, la storia parla da sola.

Conte? Non riesco a collocarlo se arriva in una subalternità di scelta. Spero arrivi Gasperini o un altro allenatore bravo, Conte lo vedo incompatibile con De Laurentiis e Chiavelli. Lui tende a forzare la volontà delle società, per questo lo do come meno probabile"