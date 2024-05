Ultimissime Calcio Napoli - Gianfranco Coppola, giornalista RAI, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Di Lorenzo è un ragazzo serissimo, ricordo che l'anno scorso nel pre gara di Udine fece un discorso da capitano bellissimo. In questa stagione m'è parso come fosse un estraneo, cosa spiacevole perchè sappiamo quanto ci tenga. Spalletti lo ritenne inamovibile a Napoli per carattere e personalità oltre che per le qualità tecniche"