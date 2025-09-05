Classifica stipendi squadre Serie A 2025-26: la posizione del Napoli

Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica degli stipendi lordi delle 20 squadre di Serie A. Il Napoli è sul podio, ecco la graduatoria completa:

  1. Inter: 141,5 milioni di euro
  2. Juventus: 123 milioni di euro
  3. Napoli: 110,1 milioni di euro
  4. Roma: 107,5 milioni di euro
  5. Milan: 104,5 milioni di euro
  6. Lazio: 69,9 milioni di euro
  7. Fiorentina: 60,8 milioni di euro
  8. Atalanta: 57,9 milioni di euro
  9. Como: 47,8 milioni di euro
  10. Torino: 41,2 milioni di euro
  11. Bologna: 38,5 milioni di euro
  12. Sassuolo: 33,3 milioni di euro
  13. Genoa: 27,8 milioni di euro
  14. Cremonese: 22,8 milioni di euro
  15. Udinese: 20,5 milioni di euro
  16. Parma: 20,2 milioni di euro
  17. Cagliari: 19,9 milioni di euro
  18. Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
  19. Lecce: 15,9 milioni di euro
  20. Pisa: 14,7 milioni di euro
