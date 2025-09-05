Classifica stipendi squadre Serie A 2025-26: la posizione del Napoli
Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica degli stipendi lordi delle 20 squadre di Serie A. Il Napoli è sul podio, ecco la graduatoria completa:
- Inter: 141,5 milioni di euro
- Juventus: 123 milioni di euro
- Napoli: 110,1 milioni di euro
- Roma: 107,5 milioni di euro
- Milan: 104,5 milioni di euro
- Lazio: 69,9 milioni di euro
- Fiorentina: 60,8 milioni di euro
- Atalanta: 57,9 milioni di euro
- Como: 47,8 milioni di euro
- Torino: 41,2 milioni di euro
- Bologna: 38,5 milioni di euro
- Sassuolo: 33,3 milioni di euro
- Genoa: 27,8 milioni di euro
- Cremonese: 22,8 milioni di euro
- Udinese: 20,5 milioni di euro
- Parma: 20,2 milioni di euro
- Cagliari: 19,9 milioni di euro
- Hellas Verona: 18,2 milioni di euro
- Lecce: 15,9 milioni di euro
- Pisa: 14,7 milioni di euro
