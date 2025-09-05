Classifica stipendi squadre Serie A 2025-26: la posizione del Napoli

Il sito specializzato Calcio e Finanza ha stilato la classifica degli stipendi lordi delle 20 squadre di Serie A. Il Napoli è sul podio, ecco la graduatoria completa:

Inter: 141,5 milioni di euro Juventus: 123 milioni di euro Napoli: 110,1 milioni di euro Roma: 107,5 milioni di euro Milan: 104,5 milioni di euro Lazio: 69,9 milioni di euro Fiorentina: 60,8 milioni di euro Atalanta: 57,9 milioni di euro Como: 47,8 milioni di euro Torino: 41,2 milioni di euro Bologna: 38,5 milioni di euro Sassuolo: 33,3 milioni di euro Genoa: 27,8 milioni di euro Cremonese: 22,8 milioni di euro Udinese: 20,5 milioni di euro Parma: 20,2 milioni di euro Cagliari: 19,9 milioni di euro Hellas Verona: 18,2 milioni di euro Lecce: 15,9 milioni di euro Pisa: 14,7 milioni di euro