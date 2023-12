Cm.it becca Anguissa: "Sul gol Juve Cambiaso ha quasi 10 metri di spazio per crossare in totale libertà!"

"Vince la tristissima Juventus di Allegri che chiude con 5 difensori centrali. Perde un Napoli che non ha guarito i suoi mali: Cambiaso ha quasi 10 metri di spazio per crossare in totale libertà con un errore grave di squadra. Da matita blu Rrahmani che si fa aggirare come un novellino da Gatti che poi batte Meret. Quando il Napoli riuscirà a difendersi senza queste sbavature potrà sperare di lottare appieno per la lotta Champions. P. S. L’Inter ha quasi vinto lo scudetto". Questo il commento del collega di Calciomercato.it, Marco Giordano, post Juve-Napoli 1-0