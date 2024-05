Cannella: "Il Napoli ha già scelto il nuovo allenatore. E dal contratto di Manna arriva un indizio"

Calciomercato Napoli - “Che ruolo avrà Manna? La società ha riconosciuto in Manna capacità importanti al punto di garantirgli cinque anni di contratto. Il suo compito primario – ha detto il dirigente sportivo Giuseppe Cannella a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - al momento è quello di parlare con i singoli giocatori, capire chi voglia davvero restare con convinzione. Ha già parlato con Chiavelli, con cui avrà un rapporto costante che gli permetterà di capire bene la situazione e le intenzioni del club. C’è molto da fare per il nuovo direttore sportivo, è un compito ambizioso e complesso.

Ultimissime nuovo allenatore Napoli e l'arrivo di Manna

Ieri si sarà presentato ai calciatori, con i quali avvierà dialoghi costanti. La scelta cruciale al momento resta quella del nuovo allenatore, magari il Napoli già ha individuato chi siederà sulla panchina ma non fa trapelare nulla come giusto che sia, ogni operazione è coperta dal massimo riserbo. Per Manna sarà un’esperienza importante: è un direttore giovane, a Napoli avrà un ruolo diverso da quello che copriva nella Juve. Presto capiremo anche la decisione della società su Meluso. l lungo contratto di Manna fa capire che c’è l’intenzione di avviare un nuovo progetto a lunga scadenza, bisogna capire se il Napoli virerà su un allenatore in grado di rifondare con i tempi giusti la squadra o se vorrà puntare subito su un allenatore con ambizioni da vertice. Ci sono due strade da perseguire: accontentare quelli che vogliono andar via e rifondare ed in questo caso va bene un allenatore che abbia una visione progettuale o provare a trattenere i giocatori cardine e puntare su un allenatore con un curriculum che garantisca immediata competitività ai vertici.

Problema procuratore denunciato da De Laurentiis? Quando le cose non vanno bene, si tende a dare le responsabilità ai procuratori. I presidenti spesso sottovalutano questa figura professionale. Nelle trattative ci sono tanti aspetti da far combaciare: il procuratore tutela gli interessi del proprio assistito, mentre la società deve tutelare i propri. Ci vuole esperienza, saggezza e freddezza nel trattare queste situazioni, che sono delicate”.