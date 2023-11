Cannavaro: "Il Napoli ha ritrovato gioco ed entusiasmo con Mazzarri. Osimhen? Sarà dura per i difensori del Real Madrid"

Notizie Calcio Napoli - Fabio Cannavaro ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di AS. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Stasera sarò al Bernabeu per lavorare con Prime. Real Madrid e Napoli sono due squadre che porto nel mio cuore. La sensazione che hai quando entri al Bernabeu è unica. Sarà la prima volta che metterò èiede da quando hanno fatto i lavori di ristrutturazione. Il mio cuore è diviso, fare punti qui è dura ma questo Napoli gioca bene e ha trovato entusiasmo con il cambio di allenatore.

Mazzarri? Ha esperienza, sa come gestire un gruppo. Il Napoli è una squadra forte, non è facile giocarci contro. Sono sicuro che gli azzurri potranno dare fastidio a tutti. Osimhen è una macchina, non sarà facile fermarlo per i difensori del Real Madrid. Bellingham è un calciatore straordinario, è quello che più si è integrato velocemente di quelli che sono arrivati a Madrid quest'anno".