Hojlund ha un chiodo fisso! La Repubblica svela l'obiettivo dell'attaccante danese

HojlundHojlund

Ultime notizie Napoli: si avvicina l'esordio in maglia azzurra di Rasmus Hojlund! L'attaccante danese è sceso in campo lunedì con la Nazionale danese, ieri è tornato a Napoli e si è diretto subito a Castel Volturno per il suo primo allenamento agli ordini di Conte, senza perdere altro tempo.

L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, a tal proposito, scrive: "Hojlund ha un chiodo fisso: fare subito la differenza. Sarà convocato da Conte già per il match contro la Fiorentina. Probabilmente toccherà a Lucca dal primo minuto, ma il danese sicuramente sarà utilizzato in corso d’opera".

Ecco perché ieri non ha perso tempo e si è diretto subito a Castel Volturno.

