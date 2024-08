Bufera in Argentina, portavoce Governo ignora Maradona: "Era mancino?", Veron replica: "Rispetto. Ha reso felice un paese"

Il portavoce del presidente argentino Milei, Manuel Adorni, ha fatto infuriare un po' tutti in Argentina. Nella giornata mondiale dei mancini infatti, che era ieri, ha elencato tutte le celebrità locali famose anche per usare la mano (o il piede) sinistro, dimenticando qualcuno di decisamente importante, ma soprattutto facendolo in maniera voluta.

"Un saluto a Lionel Messi, Angel di Maria, Emanuel Ginobili, Sergio Maravilla Martinez e Guillermo Vilas". Come si può notare, nessun accenno a Diego Armando Maradona.

Ed hai giornalisti che lo incalzavano, ribatte: "Chi? Maradona era mancino? Bene, arrivederci". Il motivo dello sfregio è da ricondurre, come riporta TycSports, alle idee politiche dell'ex Campione del Napoli, spesso fotografato in passato con leader di sinistra. Tante le reazioni di personaggi noti che si sono schierati a difesa di Diego.

Fra di essi anche l'ex centrocampista di Inter e Lazio, Juan Sebastian Verón, oggi presidente dell'Estudiantes De La Plata: "Si può essere d'accordo o meno con tutto quello che è successo fuori dal campo, ma non si può ignorare la persona che ha reso felice un Paese. Rispetto".