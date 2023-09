Bonucci: "Ho parlato con Spalletti, voglio giocare gli Europei"

Leonardo Bonucci, difensore dell'Union Berlino, ha parlato ai microfoni di Kicker:

“Lasciare l’Italia non era nei miei pensieri. La Juve era la mia vita, pensavo di giocare lì l’ultimo anno della mia carriera. Ma non voglio parlare di Juve in questo momento. Quando sono arrivato ho detto al mister che avrei avuto bisogno di 3-4 settimane per rimettermi in forma e ormai ci siamo quasi. Italia? Ho parlato con Spalletti due settimane fa. Mi ha detto che avrei dovuto giocare tante partite per tornare in azzurro. So che è difficile, ma il mio obiettivo principale è essere fra i convocati per gli Europei”.