Bergomi: "A Maradona quante botte, si alzava e mi dava la mano"

Beppe Bergomi sulle pagine di Sport Week torna a parlare di Diego Armando Maradona:

«Beckenbauer una volta inseri? me e Riccardo Ferri nella sua formazione ideale, e pure quella fu una bella botta di autostima, ma uno dei complimenti di cui sono piu? orgoglioso me lo ha fatto Van Basten: “Bergomi e? uno dei difensori piu? difficili che ho affrontato”. Posso dire lo stesso di lui: l’attaccante piu? difficile, se escludiamo Maradona che era fuori categoria. Oggi sarei un difensore normotipo, ma a quei tempi ero uno dei piu? alti, pero? Van Basten non solo era piu? alto, ma pure grosso, fortissimo di testa, un fenomeno tecnicamente, cattivo agonisticamente. Io gli schiacciavo i piedi, lo tiravo per la maglia, lo prendevo per le palle e lui raccoglieva la sabbia da terra, me la tirava in faccia e poi partiva. Si faceva di tutto, allora. Infatti a Maradona ho dato certe botte che c’era quasi da vergognarsi, con lui si faceva cosi? per forza: Diego si rialzava e ti dava la mano. Un marziano calcisticamente, con un’intelligenza mostruosa: se lo marcavo io mi risucchiava a centrocampo, lo marcava Beppe Baresi e se lo portava dentro l’area, per fare la punta. E lottava per la sua squadra, sempre, in campo e anche fuori dal campo: era meglio di un sindacalista, Diego».