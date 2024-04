Marco Azzi, giornalista di Repubblica, scrive su X:

"Il traguardo dei 50 punti il Napoli lo aveva tagliato nel campionato scorso alla fine del girone d'andata, stavolta solo dopo 34 partite (15 in più). La mentalità vincente non c'è più e non sarà facile ricostruirla, a prescindere da chi sarà il nuovo allenatore"