Atalanta, Percassi: "Gasperini via a fine stagione? Ecco tutta la verità"

Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport al termine della semifinale contro il Marsiglia. Il numero uno del club orobico si è soffermato sul futuro dell'allenatore Gian Piero Gasperini il quale è stato accostato anche al Napoli in queste settimane.

"Gasperini può andare via? No, abbiamo un contratto ancora di un anno. Quindi è impossibile che venga qualcuno a prendercelo. Se il mister si presenterà, valuteremo con grande dispiacere. Noi siamo pronti ad affrontare anche questo argomento. Non pensiamo di modificare l'accordo contrattuale".