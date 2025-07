Il consiglio di Colomba: "Sarebbe un grande acquisto per il Napoli"

Franco Colomba ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Il Napoli fa bene a puntare su Ndoye, lo svizzero nell’uno contro uno è quasi immarcabile sia in campo largo che nello stretto, ha fame e ha voglia di lasciare il segno ovunque vada a giocare. Potrebbe essere davvero un grande acquisto. Può fare – ha detto l’ex allenatore di Napoli e ex Bologna a Radio Marte nel corso di Forza Napoli sempre- speciale Dimaro su Marte- anche il quinto a tutto fascia, perchè è predisposto al sacrificio e alla fase difensiva. Ndoye a me piace molto. Il Bologna in questi anni ha ceduto per prezzi importanti, prima di privarsi di un calciatore come lui deve essere certo di investire parte dell’incasso su un giocatore altrettanto valido che sicuramente Sartori avrà già individuato. Con le valutazioni che girano, sentire 35/40 milioni per un ragazzo che è nel pieno delle sue energie fisiche e in chiara crescita credo sia giusto. Ndoye non patirebbe la piazza di Napoli, è un Nazionale, è migliorato molto nella fase realizzativa, non gioca più solo sulla fascia ma va a chiudere l’azione per concludere a rete. Con Italiano è migliorato molto”