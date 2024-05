Nuovo allenatore Napoli: è Gasperini la scelta come conferma TMW. Pressing in corso anche ieri. Come riporta infatti il portale, ieri Giovanni Manna ha avuto un lungo confronto con Gian Piero Gasperini che è in cima alle sue personalissime preferenze.

Nuovo allenatore Napoli, pressing di Manna per Gasperini

"Con Gasperini ha già discusso del Napoli che verrà, a Gasperini ha già offerto un contratto per le prossime tre stagioni. Insomma, è lui il piano A e anche quello B. Poi eventualmente vengono gli altri, quindi Conte, Pioli e Italiano", si legge.