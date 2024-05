Nuovo allenatore Napoli, finalmente domani la svolta: cosa accadrà

Nuovo allenatore Napoli, è arrivato il momento di mettere un punto alla questione. Napoli-Lecce sarà infatti il tristissimo sipario di chiusura di una stagione sconcertante e da accantonare quanto prima, per poi ripartire con un nuovo brillante percorso che dovrà subito riportare gli azzurri nell'altissima classifica e in particolare in zona Champions League a salire per i prossimi anni. Per farlo, Aurelio De Laurentiis ha prima scelto Giovanni Manna come neo direttore sportivo con ampi poteri rispetto a Mauro Meluso che ha avuto pochissima voce in capitolo. Ora toccherà appunto all'allenatore. Ma bisogna dare un'accelerata.

L'obiettivo, infatti, è definire il tutto entro la fine di questo mese così da organizzarsi al meglio già da inizio giugno in poi. Perché si è arrivati fino a questo momento? Perché nonostante le disponibilità di massima di Stefano Pioli e soprattutto di Vincenzo Italiano per l'azzurro, le priorità sono stare rivolte soprattutto ad Antonio Conte e Gian Piero Gasperini con quest'ultimo che sembra abbia anche superato l'ex Ct nelle gerarchie di ADL. Il problema, però, era appunto la finale di Europa League di Dublino che non permetteva all'allenatore piemontese di dedicarsi ad altro. Superata brillantemente ieri, ora può dedicarsi alla questione e proprio tra oggi e domani incontrerà il patron Antonio Percassi.

Nuovo allenatore Napoli, domani la risposta di Gasperini e le mosse di ADL

Cosa accadrà da questo incontro? Che l'allenatore comunicarà la propria decisione, ovvero se restare alla Dea o lasciare dopo otto anni di gestione. E sembra che al massimo entro domani riferisca la propria scelta anche a De Laurentiis. In ogni caso, positiva o negativa che sia, questa darà una svolta in casa Napoli. Dovesse essere risultare favorevole allora si preparebbero subito i contratti da firmare; in caso contrario il Napoli si fionderà velocemente su un'alternativa - se non Conte si tratterebbe appunto Pioli o forse direttamente Italiano - perché c'è la volontà di chiudere questo argomento e preparare la nuova stagione.

Certo Gasperini, con la sua abilità di plasmare i giovani talenti per un calcio sostenibile ma dalle grandissima ambizioni all'interno del rettangolo di gioco, rappresenterebbe la soluzione ideale di ADL. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa accadrà. Molti tifosi azzurri sperano in Gasperini, specialmente dopo l'esaltante serata di ieri che li ha convinti definitivamente.