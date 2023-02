Probabili formazioni Sassuolo-Napoli: Spalletti fa due cambi, Berardi in forte dubbio

Probabili Formazioni Sassuolo Napoli Serie A. 23esima giornata di campionato che si apre in Italia con un venerdì di fuoco. Di fronte due squadre ch esprimono tra il più bel calcio della Serie A, Sassuolo Napoli è una sfida tanto attesa per gli amanti di questo sport nonostante diverse assenze importanti e la differenza di classifica che c'è tra le due squadre.

Probabili formazioni Sassuolo Napoli 2023

Andiamo a vedere quelle che sono le ultimissime notizie che arrivano sulle probabili formazioni Sassuolo Napoli di Serie A. Una partita che negli ultimi anni al Mapei Stadium si è sempre rivelata incredibile (3-3 e 2-2 nelle ultime due sfide in Emilia).

Non riesce a recuperare il suo uomo migliore il Sassuolo, perché nell'ultima di campionato si è infortunato capitan Berardi. Infatti, non cambia il modulo, variano soltanto gli interpreti per Dionisi, alle prese con il dubbio Berardi, che è più verso il no che il sì dopo il ko contro l'Udinese. Nel tridente offensivo quindi si potrebbe vedere Bajrami con Pinamonti e Lauriente ai suoi fianchi. In difesa ancora Ruan e Erlic in vantaggio su Ferrari. A destra sempre Zortea.

Il Napoli non vuole mollare niente e Spalletti non cambia tanto nemmeno in vista degli Otttavi di Champions. L'intenzione è quella di continuare la corsa incontrastata in campionato con i "titolarissimi" e fare ancora una volta bottino pieno con l'ennesima vittoria che può aumentare ancor di più il morale in vista dela coppa. Probabile chance dal 1' per Elmas e Politano al posto di Zielinski e Lozano. In avanti difficile rinunciare a Osimhen, ma Simeone scalpita

SASSUOLO ( 4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi

( 4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti, Laurienté. All: Dionisi NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All: Spalletti

SASSUOLO-NAPOLI venerdì 17 febbraio ore 20:45 [DAZN]

SAMPDORIA-BOLOGNA sabato 18 febbraio ore 15 [DAZN]

MONZA-MILAN sabato 18 febbraio ore 18 [DAZN]

INTER-UDINESE sabato 18 febbraio ore 20:45 [DAZN-Sky]

ATALANTA-LECCE domenica 19 febbraio ore 12:30 [DAZN-Sky]

FIORENTINA-EMPOLI domenica 19 febbraio ore 15 [DAZN]

SALERNITANA-LAZIO domenica 19 febbraio ore 15 [DAZN]

SPEZIA-JUVENTUS domenica 19 febbraio ore 18 [DAZN]

ROMA-VERONA domenica 19 febbraio ore 20:45 [DAZN]

TORINO-CREMONESE lunedì 20 febbraio ore 20:45 [DAZN-Sky]