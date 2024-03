Napoli-Juventus, le probabili formazioni Sky: out Zielinski, riecco Juan Jesus! Allegri con Chiesa dal 1'

Ultime news Serie A - Sfida importante in chiave europea fra Napoli e Juventus. Domani sera al Maradona nel posticipo serale andrà di scena la sfida della 27ª giornata di Serie A TIM. Calzona non modifica l'attacco, Allegri ha recuperato Chiesa e Danilo con il primo che dovrebbe partire titolare. Ma andiamo a scoprire con quali uomini scenderanno in campo le due squadre.

È tempo di scoprire le probabili formazioni alla vigilia di Napoli-Juventus, con le ultime notizie da Sky Sport sulle scelte di Calzona e Allegri:

NAPOLI - Senza Ngonge e Cajuste, Calzona vede ridursi le possibilità di turnover. Tornano dall'inizio Olivera e Juan Jesus. A centrocampo Traorè sembra favorito su Zielinski. Non si tocca il tridente d'attacco.

JUVE - Assenti in mediana di Rabiot e McKennie. Possibile chance per Alcaraz dal 1’, davanti Chiesa è disponibile e dovrebbe partire titolare in coppia con Vlahovic. Danilo ha recuperato ma potrebbe partire Rugani come titolare.

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri