Cammaroto: "Non solo Elmas, il Napoli prepara un altro gran colpo a centrocampo"

Calcio Mercato  
Cammaroto: Non solo Elmas, il Napoli prepara un altro gran colpo a centrocampo

Calciomercato Napoli - Emanuele Cammaroto, giornalista, commenta su NapoliMagazine le ultime notizie sul mercato SSC Napoli

"Insieme ad Elmas, Manna si muove per un gran colpo a centrocampo, Andy Diouf del Lens, vice-Anguissa. Nel week-end l'incontro decisivo con i francesi in cui si conoscerà la fattibilità della pista e la valutazione del club francese. C'è già la disponibilità totale del calciatore a vestire la maglia del Napoli. E' un'operazione da 20 milioni, ma un prospetto fortissimo che ha già giocato da protagonista in Europa e ha anche segnato un gol pregevole alla Fiorentina con il Basilea".

