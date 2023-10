Napoli-Real Madrid, la curiosa vigilia di Kvaratskhelia: ecco dove l'ha vissuta con la sua Nitsa | CN24

Ultime notizie UEFA Champions League - Ci siamo, è il giorno di Napoli-Real Madrid: gli azzurri si ritrovano come sempre in mattina per il ritiro pre partita al Grand Hotel Serapide per la giornata di avvicinamento al big match di questa sera.

Curiosità per quanto riguarda una delle stelle di Napoli-Real, uno dei cinque candidati al Pallone d'Oro in campo questa sera al Maradona di Fuorigrotta: secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24, infatti, l'asso georgiano del Napoli s'è avvicinato al ritiro, dormendo in centro città a Napoli. La vigilia di Napoli-Real l'ha trascorsa in compagnia della sua Nitsa, riposando all'Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele. Per poi lasciare la struttura alle ore 9.30 circa.

Adesso la concentrazione è tutta sul Real Madrid. A proposito dei blancos, Kvara ad AS ha dichiarato: "Sono cresciuto guardando il Real Madrid in TV e ora è il mio rivale in campo, e anche nel nostro stadio. Impossibile non essere felici di una serata così".