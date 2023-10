Verona non risulta (per una volta) fatale! Un Napoli a tratti infermabile ed a tratti inguardabile sbanca il Bentegodi

Una vittoria importante quella del Napoli a Verona.

In un clima tradizionalmente ostile, gli azzurri, a tratti infermabili ed a tratti inguardabili, strappano tre punti importanti per il morale più che per la classifica.

Serviva un risultato importante per non finire del baratro ed è arrivato con una prestazione abbastanza convincente.

Si è ancora lontani dall'essere una squadra schiacciasassi da filotto di risultati con i galloni da favorita, ma i passi avanti ci sono stati.

Passi avanti più nei singoli che nel complesso, che hanno permesso agli azzurri di mettere la partita in discesa fin da subito contro un avversario tutt'altro che pericoloso.

Bene Cajuste, tra i migliori in campo che si candida come cotitolare a centrocampo ed accanto al quale si è rivisto il miglior Lobotka sovrano del centrocampo.

Garcia preferisce Raspadori a Simeone e questa volta ha ragione lui. L'ex Sassuolo nonostante la stazza minuta rispetto ai corazzieri del Verona, si pianta sul terreno e difende qualsiasi pallone facendo salire la squadra e creando spazi per i compagni.

Ne godono Kvara e Politano che si prendono la scena e il tabellone. Doppietta per il georgiano, gol e assist per l'esterno destro.

Rudi Garcia allenatore del Napoli

Il Napoli continua a concedere troppo

Passiamo ai lati negativi, che anche volendo, non sono risolvibili durante una sosta per le Nazionali.

La squadra continua ad allungarsi spesso trasformando il match in un susseguirsi di capovolgimenti di fronte. Gli azzurri peccano ancora di equilibrio in più di una fase del match. Fortunatamente il Verona non ha la caratura per approfittarne.

Troppe volte gli scaligeri sono arrivati comodamente al tiro, ed anche il gol arriva da una sbavatura della retroguardia. Meret fa il suo con la complicità degli attaccanti locali, ma contro atri avversari si rischia di pagare amaramente dazio.

15 tiri totali, di cui 9 nello specchio della porta, sono un dato preoccupante.

Il Napoli era comunque ad un passo dal baratro ma questa volta Verona non risulta fatale. E'il momento di prendere tutto il buono possibile per guardare avanti con un atteggiamento positivo.

Una vittoria che serve a mettersi alle spalle due settimane tra le più complicate della storia recente del Napoli.

