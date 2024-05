Calciomercato Napoli - Manna attende di incontrare Giuntoli per avere il via libera alla rescissione del contratto: il direttore tecnico della Juventus ha avuto ben altre priorità in questi giorni (ha praticamente chiuso l'accordo con Thiago Motta che, quindi, lascia il Bologna) ma Manna è già al lavoro con De Laurentiis e Chiavelli per il Napoli del futuro. Lo scrive Il Mattino.