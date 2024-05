Sesko-Napoli, dalla Slovenia annunciano: irrompono due club arabi, offerti 30 milioni all'anno!

Calciomercato Napoli. Benjamin Sesko è uno dei profili sondati dal Napoli per sostituire il partente Victor Osimhen. Il centravanti sloveno del Lipsia fa gola a diverse squadre europee, ma nelle ultime ore c'è da registrare anche un doppio interessamento milionario dall'Arabia Saudita.

Sesko-Napoli, le ultime

Come riportato dai colleghi di Nogomania.com, su Sesko sono piombati Al Hilal e Al Ahli: sul piatto un'offerta monstre da ben 30 milioni a stagione per il calciatore più un bonus significativo di altri 20 milioni. Cifre da capogiro che però ad oggi Sesko non sembra intenzionato a valutare: il calciatore vorrebbe restare in Europa e prima degli Europei dovrebbe prendere la sua decisione.

Oltre all'interessamento del Napoli, vanno inoltre registrati gli affondi di diverse big: dall'Arsenal al Chelsea, passando per Liverpool e Milan.