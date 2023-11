Il cambio dei difensori centrali e non solo: c'è un'ottima notizia da questo Salernitana-Napoli

Notizie Napoli calcio. Salernitana-Napoli 0-2 ci ha regalato diversi spunti di riflessione, ma uno su tutti va sottolineato: la squadra azzurra esce dall'Arechi senza aver subito gol. Di certo il peso offensivo dei granata è stato poca cosa, ma la retroguardia partenopea (oggi con Rrahmani e Ostigard titolari per la squalifica di Natan) non ha di fatto sofferto nulla.

Garcia si auspicava un miglioramento difensivo dopo i recenti errori e la risposta è arrivata puntuale: una gara ordinata e con pochissima sofferenza, che nella ripresa ha visto il Napoli non subire neppure un tiro verso lo specchio della porta. Merito di un'atteggiamento dell'intera squadra che ha aiutato nei raddoppi ed è stata puntuale nelle marcature preventive. Gara da spettatore per Meret, che non è praticamente mai stato chiamato in causa: sfatato anche un altro mito, con la presenza dello stesso Ostigard sul centro sinistra (ruolo già ricoperto in Nazionale). Piccoli segnali di incoraggiamento, in attesa di test più probanti.