DIRETTA VIDEO - Torino Napoli: pre-partita LIVE con i tifosi napoletani in trasferta

Torino Napoli, diretta gratis su CalcioNapoli24.it della partita di Serie A per la squadra di Antonio Conte contro il Torino dell'amico ed ex collaboratore Paolo Vanoli, un match per la 14a uscita ufficiale di campionato. Si giocherà Torino Napoli che vale sempre la testa della classifica di Serie A per gli azzurri e la partita sarà anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

14.00 - Formazioni ufficiali di Torino-Napoli:

Torino - Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Linetty, Ricci, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. A disposizione : Donnarumma, Paleari, Bianay Balcot, Maripan, Ciammaglichella, Dembele, Sosa, Tameze, Vlasic, Karamoh, Njie.

Napoli - Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvataskhelia

13.25 - Massiccia presenza di forze dell'ordine a Torino. Polizia in assetto anti-sommossa accoglie i circa 1500 ultras in arrivo nel settore ospiti dello stadio Olimpico Grande Torino. Esplose due bombe carta all'arrivo dei primi gruppi ultras del Napoli, ma la situazione resta tranquilla. Previsti circa 5mila tifosi del Napoli nello stadio, anche se i settori non dedicati agli ospiti sono vietati ai residenti in Campania.

Qui le ultimissime news sulle formazioni di Torino-Napoli

