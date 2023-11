Pranzo UEFA, De Laurentiis e Florentino Perez insieme a Madrid | FOTOGALLERY CN24

Tradizionale pranzo UEFA oggi a Madrid, nel giorno di Real Madrid-Napoli, quinta giornata della fase a gioroni di Champions League che si giocherà stasera allo stadio Santiago Bernabeu.

Pranzo UEFA Real Madrid Napoli

Pranzo UEFA Poco fa l'arrivo dei due presidenti Aurelio De Laurentiis e Florentino Perez. Con ADL anche il vice-presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti Valentina De Laurentiis, Antonio Sinicropi e Nicola Lombardo.

Pranzo UEFA in corso in questo momento: guarda la fotogallery con gli scatti di Ciro De Luca per CalcioNapoli24.