Notizie Calcio - Crisi nera per il Milan in campionato, ma intanto arriva un segnale importante dalla Champions ancor prima del triplice fischio un San Siro stracolmo a tal punto da far registrare un record d’incassi in Italia.

Milan-Tottenham record d'incasso a San Siro

Sono infatti 74.320 i tifosi che hanno presenziato allo stadio per il match col Tottenham valido per gli ottavi di finale di Champions League. Presenze che corrispondono a un incasso totale di oltre 9 milioni. 9.133.842 per l'esattezza.