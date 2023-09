Mario Rui: "C'è un pessimismo esagerato! Abbiamo sbagliato due tempi, siamo un gruppo unito"

Il difensore del Napoli, Mario Rui, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Braga in Champions League:

"Siamo pronti, lo siamo sempre per fare il nostro meglio. Per me non è un momento difficile, parliamo di due partite ma le abbiamo analizzate. Abbiamo sbagliato gli ultimi 30 minuti con la Lazio e i primi 60 gol Genoa. Serviva continuità ma non ci siamo riusciti, la squadra però è unita e vogliamo vincere a tutti i costi domani. Siamo carichi a mille".