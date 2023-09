Mario Rui a Sky: "Vogliamo tornare a vincere! Conosco il Braga, sono forti. Ai tifosi chiedo solo una cosa"

Mario Rui ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport in diretta da Braga, alla vigilia del match di UEFA Champions League previsto per domani sera.

Mario Rui a Sky

Ecco le dichiarazioni di Mario Rui a Sky: "Non fa piacere perdere dei punti all'inizio. Le ultime due partite non sono andate bene ma sono stati solo dei periodi: contro la Lazio abbiamo fatto bene i primi 60 minuti e neanche gli ultimi 30 minuti contro il Genoa sono stati così male. Sicuramente dobbiamo migliorare e vogliamo farlo già da domani in Champions League, è una competizione importante e sappiamo che tutto il mondo ci guarda".

"Differenze con Spalletti? Ci sono differenze, ma neanche così tante rispetto ad altri allenatori. Tutti gli allenatori che abbiamo avuto in passato volevano sempre giocare, anche il mister lo vuole fare, ma noi giocatori dobbiamo migliorare perché nelle ultime due partite non abbiamo fatto del nostro meglio. L'obiettivo è migliorare e vogliamo farlo".

"Pressioni? No, vogliamo tornare a vincere. Conosco il Braga, so che è una squadra forte, che ci metterà in difficoltà, giocano molto bene a calcio e fanno tanti motivmenti tra le linee. Ci sarà da soffrire ma spero che riusciremo a vincere".

"Cosa chiedo ai tifosi? Niente, solo di continuare a sostenerci, caricarci al massimo come hanno sempre fatto e domani gli daremo una bella risposta".

"Come uscire da questo momento? Con il lavoro, la qualità dello staff tecnico e dei calciatori, solo così possiamo venirne fuori".