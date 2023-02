Eintracht Francoforte, Kolo Muani non si ferma più: 6 gol in 4 partite

Ultime notizie. Occhi puntati sull'Eintracht Francoforte in vista del doppio confronto con il Napoli in Champions League.

Questa sera i tedeschi hanno giocato gli ottavi di finale di Coppa di Germania contro il Darmstadt e l'Eintracht Francoforte ha vinto ancora, confermando la striscia di risultati utili consecutivi in Bundesliga.

Kolo Muani

Eintracht-Darmstadt 4-2 il risultato finale. Tra i marcatori si segnala la doppietta e assist di Randal Kolo Muani, che con queste dure reti raggiunge quota 6 gol in 4 partite e si conferma il giocatore più in forma della sua squadra. L'attaccante francese è già in doppia cifra sia nei gol che negli assist.

Classe 1998, vice-campione del Mondo con la Francia in Qatar, Kolo Muani è sicuramente uno dei giocatori da tenere d'occhio, uno di quelli che potrà dare del filo da torcere alla difesa del Napoli e contro il quale bisognerà prepararsi nel migliore dei modi.