Garcia a Sky: "Abbiamo sbagliato solo due tempi! Domani c'è Rrahmani. Critiche? Guardo solo a noi"

Rudi Garcia ha rilasiato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita di UEFA Champions League Braga-Napoli.Â

Garcia a Sky

L'allenatore del Napoli esordisce commentando il ritardo aereo che ha fatto atterrare la squadra in Portogallo in tarda serata: "Può succedere, non dovrebbe succedere, ma può succedere. L'importante è essere qui e concentrarsi per domani sera. Abbiamo solo perso tutte le partite di Champions di stasera (ride ndr)".

Ecco le dichiarazioni di Rudi Garcia a Sky Sport: "Domani è la prima partita del girone. Vogliamo superarlo, quindi veniamo qui per vincere, con ambizione e fiducia. I giocatori saranno al massimo, sia noi che gli avversari, ma abbiamo la voglia di iniziare con i tre punti il girone di Champions".

"Le critiche? L'importante è la squadra, lo staff e i dirigenti. Basta essere concentrati su ciò che accade all'interno. Siamo solo all'inizio della stagione. Abbiamo sbagliato due tempi: il secondo contro la Lazio e il primo contro il Genoa. Dobbiamo essere più continui già da domani".

"Natan? Rrahmani ha saltato Genoa per non essere rischiato, domani ci sarà . Vediamo se domani si svegliano tutti al 100%, così posso scegliere (ride ndr)".

"Cosa dico ai tifosi? Non devono essere preoccupati, siamo solo quinti in campionato ma quella di domani è un'altra competizione e vogliamo affrontarla al massimo, la Champions è la regina delle competizioni. Dobbiamo mostrarci pronti ed essere consapevoli che domani dobbiamo fare una grande partita e ottenere un grande risultato. Abbiamo sette partite in ventuno giorni, siamo contenti di giocare la Champions e veniamo per vincere".