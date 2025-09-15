Mazzantini: "Meret-Milinkovic Savic? Serve una gerarchia nei portieri. Chi gioca deve restare tranquillo"

Le Interviste  
Mazzantini: Meret-Milinkovic Savic? Serve una gerarchia nei portieri. Chi gioca deve restare tranquillo

Andrea Mazzantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

Si parla di Josep Martinez titolare con l'Ajax. È un messaggio pericoloso per Sommer?
"Il portiere deve sapere che ci sono gerarchie. Logicamente quando sbagli devi cambiare qualcosa. La prima cosa che cambia una squadra è il portiere, la seconda l'allenatore. Parliamo di una cosa normale, anche se non giusta. Che diano l'opportunità a un ottimo portiere come Josep Martinez. Per uno che subentra a un portiere che non sta facendo bene è più facile. A me non andò così...".

Parli dell'Inter?
"Sì, avevo davanti Pagliuca che era il portiere della Nazionale. I tifosi dicevano: 'Speriamo che non si faccia male Pagliuca'. Psicologicamente non era facile. Ora Martinez entrerebbe nelle condizioni psicologiche giuste".

A Napoli è più chiaro fin da subito che ci sarà alternanza. Giusto?
"Si parla di calcio moderno, io la vedo come una cosa sbagliata. La gerarchia deve esserci. Il portiere deve avere la tranquillità di giocare. Se io gioco e l'allenatore fa giocare il secondo, poi se il secondo fa bene a me fa rodere... La testa di un portiere funziona così. Poi MIlinkovic-Savic ha preso un gol evitabile con la Fiorentina. Tornando a Juve-Inter, ho visto anche dei gol presi da Di Gregorio... ho visto tanti errori ecco".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    9

    3
    3
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo UdineseUdineseCL

    7

    3
    2
    1
    0

  • logo MilanMilanEL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo RomaRomaECL

    6

    3
    2
    0
    1

  • logo AtalantaAtalanta

    5

    3
    1
    2
    0

  • logo CagliariCagliari

    4

    3
    1
    1
    1

  • logo TorinoTorino

    4

    3
    1
    1
    1
  • 10º

    logo InterInter

    3

    3
    1
    0
    2
  • 11º

    logo LazioLazio

    3

    3
    1
    0
    2
  • 12º

    logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 13º

    logo BolognaBologna

    3

    3
    1
    0
    2
  • 14º

    logo SassuoloSassuolo

    3

    3
    1
    0
    2
  • 15º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    3
    0
    2
    1
  • 16º

    logo VeronaVerona

    2

    3
    0
    2
    1
  • 17º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo PisaPisaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 19º

    logo ParmaParmaR

    1

    3
    0
    1
    2
  • 20º

    logo LecceLecceR

    1

    3
    0
    1
    2
Back To Top