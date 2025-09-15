Mazzantini: "Meret-Milinkovic Savic? Serve una gerarchia nei portieri. Chi gioca deve restare tranquillo"

Andrea Mazzantini ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW:

Si parla di Josep Martinez titolare con l'Ajax. È un messaggio pericoloso per Sommer?

"Il portiere deve sapere che ci sono gerarchie. Logicamente quando sbagli devi cambiare qualcosa. La prima cosa che cambia una squadra è il portiere, la seconda l'allenatore. Parliamo di una cosa normale, anche se non giusta. Che diano l'opportunità a un ottimo portiere come Josep Martinez. Per uno che subentra a un portiere che non sta facendo bene è più facile. A me non andò così...".

Parli dell'Inter?

"Sì, avevo davanti Pagliuca che era il portiere della Nazionale. I tifosi dicevano: 'Speriamo che non si faccia male Pagliuca'. Psicologicamente non era facile. Ora Martinez entrerebbe nelle condizioni psicologiche giuste".

A Napoli è più chiaro fin da subito che ci sarà alternanza. Giusto?

"Si parla di calcio moderno, io la vedo come una cosa sbagliata. La gerarchia deve esserci. Il portiere deve avere la tranquillità di giocare. Se io gioco e l'allenatore fa giocare il secondo, poi se il secondo fa bene a me fa rodere... La testa di un portiere funziona così. Poi MIlinkovic-Savic ha preso un gol evitabile con la Fiorentina. Tornando a Juve-Inter, ho visto anche dei gol presi da Di Gregorio... ho visto tanti errori ecco".