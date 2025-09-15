Il Giornale su Chivu: "La sua Inter è un riciclo di quella di Inzaghi: è l'allenatore giusto?"

Il Giornale su Chivu: La sua Inter è un riciclo di quella di Inzaghi: è l'allenatore giusto?

Ultime calcio - Chivu è l’allenatore giusto per l’Inter? Il Giornale pone l'accento sui problemi in questo avvio per il nuovo tecnico:

"Che il tecnico rumeno fosse un’incognita lo sapevano tutti, l’esperienza non si inventa, ma molti hanno preferito ignorarlo, preferendo puntare sulle sue conoscenze della casa e sul suo glorioso passato da calciatore. Cominciare a farne il bersaglio dopo due sconfitte è un’operazione scontata, persino banale. L’accusa è quella di non avere ancora visto nulla della sua idea di Inter, ma soltanto un riciclo di quella precedenteFinora Chivu ha solo “smontato” il 3-5-2 di Inzaghi, che negli anni ha portato alla sopravvalutazione dell’effettivo valore dei singoli giocatori. Il problema, o l’errore, è che lo sta facendo con gli stessi interpreti, il che complica il processo di trasformazione. E allora la domanda è: perché non pesca fra le alternative? Perché a Torino Zielinski entra prima di Sucic o Darmian entra al posto di Dumfries? Perché Mkhitaryan continua a essere titolare?".

