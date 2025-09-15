Sorrentino: "Errore di Milinkovic Savic sul gol subito a Firenze. Per me i portieri devono innanzitutto saper parare"

Stefano Sorrentino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte:

“Nel complesso la prestazione di Firenze di Milinkovic Savic è stata buona, però sul gol della Fiorentina ha commesso un errore, ed è stato fortunato che sia arrivato sullo 0-3 momentaneo... La palla passa sotto la sua pancia: era coperto, è vero, ma lui scende in ritardo. Sostengo da sempre- ha detto l’ex portiere e opinionista Rai a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live- che per me un portiere deve innanzitutto saper parare. Se ha una maglietta diversa da quella dei compagni, i guanti e può prendere il pallone con le mani qualcosa vorrà dire… Si va su questa esasperazione del gioco che deve ripartire dal basso ma poi si rischia di prendere gol. Il Manchester City ha cambiato un po’, perchè Guardiola ha voluto Donnarumma, il miglior portiere al mondo secondo me, e a lui non chiederà un gioco di piedi continuo e raffinato. Giovedì mi aspetto in Champions un Napoli forte e solido. Del resto è una squadra che ha una sua identità e le idee ben chiare. Non dovrà snaturarsi contro il City. E' una delle big del nostro campionato e di tutta l'Europa, però giovedì avrà la possibilità di dimostrare di essere una squadra importante anche in ottica Champions League. Per la corsa allo scudetto il Napoli ha 22 titolari ed è cinico: sicuramente parte avvantaggiato. La Juventus è una sorpresa sino ad un certo punto: Tudor sta tirando fuori il 100% da ogni giocatore. In tanti sono tornati a buoni livelli, compreso Vlahovic. Tra le due, comunque, vedo il Napoli avvantaggiato”