Barcellona-Napoli, Juan Jesus duro al 45' nello spogliatoio: il retroscena

Ultime notizie SSC Napoli - Juan Jesus in mixed zone dopo Barcellona non ha nascosto il suo disappunto:

«In queste partite di Champions se non entri con la testa giusta ti fai male. Alcuni dei nostri giovani non hanno capito l'importanza della partita».

È un rimprovero pesantissimo quello di Juan Jesus al termine dalla partita. Anche perché il brasiliano non è proprio il migliore in campo e di pasticci ne ha anche lui un bel po' sulla coscienza. Ma dà il peso del momento. L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli scrive:

"Non c'è bisogno della Sibilla Cumana per capire con chi ce l'ha. Pesa che lo dica davanti a tutti, ma il brasiliano è stato duro anche nello spogliatoio con Osimhen (e gli altri) durante l'intervallo. L'eliminazione del Montjuic è stata solo l'ultima tappa, un'altra dimostrazione che De Laurentiis ha spesso sbagliato e continua a farlo. Perché non c'è Calzona che tenga, se i giocatori più rappresentativi, i "crack" ti mollano sul più bello".