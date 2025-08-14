Ultim'ora: Juanlu in pressing col Siviglia! Moretto: "Vuole solo Napoli, sta cercando di convincerli"

Calciomercato Napoli, ultimissime notizie su Juanlu Sanchez! Importanti aggiornamenti dal giornalista Matteo Moretto, collega di Fabrizio Romano, che fa il punto sulla trattativa tra Napoli e Siviglia: potrebbe sbloccarsi a breve l'operazione che porterebbe in azzurro il terzino destro spagnolo classe 2003.

"Juanlu Sanchez sta tenendo in piedi questa situazione, non dico quasi da solo, ma quasi, perché vuole fortemente il Napoli. Juanlu sta spingendo con il Siviglia per far sì che il Siviglia accetti l'ultima proposta fatta dal Napoli per lui di 17 milioni di euro. Juanlu vuole andare al Napoli e sta premendo per andare al Napoli, tant'è che ha ribadito anche nelle ultime ore che o sarà Napoli o sarà ancora Siviglia. Vedremo se il desiderio del calciatore verrà esaudito, però sicuramente ci sono movimenti importanti e vi faremo sapere a breve o comunque in queste ore che tipo di piega potrà prendere questo tipo di operazione".