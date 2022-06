Su Gazzetta.it si legge di un Milan su Traorè, è iniziata la trattativa col Sassuolo per il calciatore che interessava anche al Napoli

Il Sassuolo per il suo numero 23 non accetterà proposte nell’ordine dei 20 milioni, secondo una regola che ha fatto la fortuna del club: i calciatori si vendono ma mai sotto prezzo. E allora, chi vorrà Traore - Milan compreso - dovrà portare offerte dai 25 milioni in su, magari con una proposta articolata.