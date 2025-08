Sportitalia - Il Napoli ha in pugno Gutierrez! L'assalto finale può arrivare dopo il Brest e la Casertana

Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista espero di calciomercato, ha svelato nuovi aggiornamenti a proposito della trattativa tra gli azzurri ed il Girona per Miguel Gutierrez. pedullà ha riferito le ultime direttamente sul suo portale:

"Il¬†Napoli¬†ha in pugno¬†Miguel Gutierrez¬†e pu√≤ chiuderlo quando vuole. √ą tornato con forza sull‚Äôesterno del Girona, conosce la cifra del cartellino (circa 20 milioni) e ha un accodo sull‚Äôingaggio.¬†Tre giorni fa avevamo raccontato¬†il ritorno di fiamma, dopo l‚Äôinteresse di met√† maggio che aveva portato poi il Napoli a coprire altri ruoli. Avevamo aggiunto, da mercoled√¨ in poi, che la decisione non sarebbe arrivata nel giro di 24-48 ore -contrariamente ad altre chiavi di lettura ‚Äď perch√© il Napoli avrebbe voluto rifletterci. Infatti, siamo arrivati a domenica e ancora il Napoli non ha chiuso, semplicemente perch√© aspetta le prossime due amichevoli (il Brest tra poco, la Casertana domattina) e poi scioglier√† tutte le riserve. Con Gutierrez che resta un candidato autorevole, in attesa dell‚Äôaffondo definitivo e dobbiamo aspettare ancora per poche ore".