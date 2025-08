Gazzetta - Che impatto Beukema, al Napoli sta portando un nuovo modo di intendere la fase difensiva

Calciomercato Napoli - Sam Beukema è uno degli acquisti estivi del Napoli: il difensore olandese, prelevato dal Bologna per circa 31 milioni, si è subito calato alla grande nella realtà napoletana.

Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport sull'impatto di Beukema al Napoli:

"Buongiorno lavora ancora a parte dopo il piccolo intervento all’inguine, così Conte continua a far lavorare in coppia Rrahmani e Beukema, nelle esercitazioni e nelle partitelle. L’intesa tra i due si sta affinando e l’olandese sta portando un nuovo modo di interpretare la fase di riconquista. Come faceva a Bologna, spesso è lui a rompere la linea di difesa andando ad aggredire alto il mediano avversario, per provare a ribaltare velocemente l’azione. In più, con Amir e Sam al centro, il Napoli ha due alternative di grande valore nella prima impostazione".