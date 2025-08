Tuttosport - Si complica Juanlu, si inseriscono due club di Premier: la reazione del Napoli

Calciomercato Napoli - Uno degli obiettivi degli azzurri è quello di acquistare un alternativa a Giovanni Di Lorenzo sull'out di destra, così da dare al capitano qualche partita di riposo in una stagione che si annuncia estremamente lunga e stancante.

Le ultime su Juanlu sono state riportate dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Per Juanlu, invece, la situazione si è leggermente complicata: non c’è solo il Napoli sul calciatore. Piace al Wolverhampton, che ha già l’accordo con il Siviglia, così come all’Everton. Il terzino 2003, dal canto suo, ha manifestato la sua preferenza nel volersi trasferire in azzurro, ma non c’è l’accordo tra i due club: i partenopei restano fermi a 15 milioni rispetto ai 17 e alla percentuale di rivendita che chiede il Siviglia".