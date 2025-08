Caso Lookman, è strappo con l'Atalanta: il club aveva previsto la reazione dell'attaccante

Ademola Lookman è al centro del caos. L'attaccante nigeriano è in rotta di collisione con la Dea dopo la rimozione dei post in maglia nerazzurra dai social e l'annuncio odierno pubblicato su Instagram. Proprio lo sfogo social non ha sorpresa l'Atalanta che si aspettava una reazione simile dopo lo strappo con il giocatore dei giorni scorsi.

Lookman ha parlato di promesse nel suo post. Promesse che al momento, secondo la sua versione dei fatti, non sarebbero state attese. L'Inter ha spinto e continua ad osservare la situazione a distanza; dall'estero nessuna offerta è giunta. La questione è destinata ancora a far discutere per un po'. L'apertura alla cessione esiste e resta viva, ma la Dea non si muove dalla propria richiesta.