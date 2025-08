Calciomercato SSC Napoli - La passione per i talenti che vengono dalla Liga non si ferma a Gutierrez, non è abbandonata neanche la pista Juanlu Sanchez. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

“Ieri in panchina con il Siviglia nell’amichevole contro l’Olympique Marsiglia. Il Wolverhampton è pronto a sferrare l’assalto. Il Napoli, però, fa leva sulla volontà del calciatore ma al momento l’operazione è in stand-by anche perché è stato bloccato Zanoli”