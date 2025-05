Sportitalia annuncia - Osimhen ha scelto la Juventus! Il Napoli vorrebbe cederlo altrove, ma...

Calciomercato SSC Napoli, Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calcio mercato di Sportitalia, via X ha lanciato un aggiornamento sul futuro di Victor Osimhen che resta nel mirino della Juve, nonostante le smentite:

"Osimhen ha grande rispetto per il Galatasaray, ma si sente pronto per una nuova esperienza. È il primo obiettivo per l’attacco della Juventus e ha espresso la sua preferenza, il Napoli vorrebbe cederlo altrove, ma resta poco più di un anno di contratto… Le smentite con una telefonata finita in onda (e magari non autorizzata) non modificano gli scenari".