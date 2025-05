Pasino: "Raspadori è il giocatore più determinante del Napoli, sul Parma..."

RUBENS PASINO, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", su Radio Punto Zero. Ecco quanto ha affermato: "Raspadori? Ora deve sempre giocare, è il giocatore più determinante del Napoli in questo finale di stagione. Aveva fatto un altro gol pesantissimo, peccato per la rete finale del Genoa che ha rimesso in discussione lo scudetto. Errori arrivati per stanchezza fisica o mentale? Troppi ne abbiamo visti col Genoa, il secondo è un bellissimo gol ma c'erano due difensori del Napoli contro Vasquez. Il portiere del Genoa ci ha messo poi del suo, il Napoli ha sfiorato più volte il 3-1. Conte, mettendo Billing, voleva aumentare la fisicità nel finale e poi per puro caso è arrivato il pari proprio su una palla alta. Purtroppo capita. 4-4-2 o 4-3-3 con Neres a Parma? Io non toglierei mai Raspadori al momento, poi Conte farà le sue scelte in base anche allo schieramento del Parma. Il Napoli cercherà la vittoria, quindi il Parma potrà giocare di rimessa. Sarà una partita difficile, ma il Napoli deve andare lì per vincere. Sarà una delle partite più importanti della storia del Napoli. Servirà la giusta mentalità, non bisogna avere paura. La paura frena solo la testa ed i muscoli".