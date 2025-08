Sky Svizzera - Fatta per Cajuste all'Ipswich, domani le visite mediche: formula e dettagli

Calciomercato Napoli - Jens Cajuste, centrocampista svedese classe 1999 del Napoli, non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte ed a breve lascerà nuovamente gli azzurri.

Cajuste farà ritorno all'Ipswich Town dopo aver rifiutato le proposte di Neom e Besiktas. Ecco quanto riportato da Sacha Tavolieri, giornalista di Sky Svizzera:

"Prestito oneroso da 1 milioni con un'opzione di € 6,5M che diventerà obbligatoria se l'Ipswich verrà promosso in Premier League. Per il calciatore contratto da 1 + 3 anni se l'opzione di acquisto verrà confermata. Cajuste arriva stasera in Inghilterra per completare l'accordo, domani mattina visite mediche".