Bentornato, McTominay! Entra in Napoli-Casertana, sfiora il gol ed esclama: "Mamma mia!" | VIDEO

Ritiro Castel di Sangro Napoli 2025 / CASTEL DI SANGRO (AQ) - Napoli-Casertana termina 1-1: finisce la quarta amichevole 2025/2026 degli uomini di Conte, in ritiro in Alto Sangro. I campioni d’Italia del Napoli scendevano in campo nella seconda gara stagionale giocata allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro,dove la squadra di Conte è in ritiro precampionato.

Una mezz'ora anche per Scott McTominay, in Napoli-Casertana: si tratta della prima gara stagionale per lo scozzese, dopo dei fastidi fisici gestiti in questi due ritiri. Scott ha giocato l'ultima mezz'ora dell'amichevole di questa mattina, scendendo in campo per la prima volta in una gara da quando è iniziata la pre-season. Ed è andato due volte vicino al gol, strappando applausi. Sempre più "italiano", dopo un colpo di testa di poco alto ha esclamato: "Mamma mia!".

