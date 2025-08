Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport sulle trattative in corso.

Miguel Gutierrez al Napoli

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, tra i nuovi acquisti potrebbe esserci lo spagnolo Miguel Gutierrez del Girona, per il quale si continua a lavorare. Negli ultimi giorni il Napoli ha visto sfumare Ndoye ed ha preferito puntare su un terzino sinistro che permetterebbe a Spinazzola di avanzare di posizione. A Gutierrez il Napoli ha offerto un ingaggio da 2,5 milioni di euro a stagione.